-Tempestade deixa avenidas alagadas (1.3352020)\nUma tempestade deixou motoristas ilhados nas avenidas alagadas de Palmas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital tocantinense registrou 28 mm de chuva acumulada durante a noite de quinta-feira (18) e segue com alerta laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (19).\nO volume foi suficiente para causar pontos de alagamento em várias regiões e deixar o trânsito lento em avenidas importantes, como a Siqueira Campos (antiga Teotônio Segurado) e a avenida LO-11, próximo ao Colégio Militar do Plano Diretor Norte.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo ficou ilhado em outro trecho da avenida LO-11, na quadra 512 Sul, por volta das 20h. Um carro ficou preso no canteiro de uma avenida após afundar os pneus dianteiros em um canal.