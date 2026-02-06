Céu de Goiânia com nuvens carregadas para chuva (Fábio Lima/O Popular)\nAs previsões para esta sexta-feira (6) e para o final de semana em Goiás são de tempestades com ventos fortes e raios, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo o centro meteorológico e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Goiânia e região metropolitana podem se preparar para o alerta laranja. A precaução é para tempestades severas, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos fortes e até granizo em áreas isoladas.\nEmbora a instabilidade atinja quase todo o território goiano, o alerta laranja é mais crítico para as regiões próximas à capital. Ao DAQUI, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a tendência é de que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira (13), em várias regiões do estado.