Estudantes entram no Colégio Estadual em Período Integral (CEPI) Ismael Silva de Jesus, no Bairro da Vitória, em Goiânia: avanço no estado (Guilherme Alves)\nEm dez anos, o total de alunos matriculados no ensino médio em tempo integral em Goiás mais que quintuplicou. Em 2015, eram 9.272 estudantes na etapa final da educação básica.Em 2025, saltou para 51.157 – um crescimento de 451,7%, com a rede estadual concentrando praticamente a totalidade dessas matrículas. O quantitativo representa 21,4% dos discentes nessa etapa de ensino no estado. Especialistas apontam que o cenário está atrelado ao atendimento das metas previstas dos planos nacional e estadual de educação, com maiores investimentos pela rede pública.\nO levantamento do jornal, com base nos dados do Censo Escolar de 2015 a 2025, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), demonstra um crescimento contínuo da oferta do ensino médio em tempo integral – com exceção apenas de 2023, quando houve uma leve queda. Nesse período, o aumento das matrículas ocorreu especialmente na rede estadual, saindo de 5.327 para 43.277, mas também foi observado na rede federal, que saiu de 3.586 para 5.733.