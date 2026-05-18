No ano passado, 90 dos 152 conjuntos de unidades consumidoras de Goiás descumpriram o limite para duração de interrupções no serviço de energia elétrica. O número corresponde a 59% da demanda. Já o teto para frequência de quedas foi desrespeitado em 32 (21%). Os números são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tratam dos indicadores anuais.\nHouve melhora nos dados na comparação com o ano anterior. Em 2024, o limite de duração de interrupções foi rompido em 107 conjuntos (70%) e a frequência máxima das quedas deixou de ser cumprida em 77 (50%). Os conjuntos elétricos são grupos de unidades consumidoras que pertencem a uma mesma área de concessão. Existem casos em que essas regiões receberam nomes de cidades, mas a abrangência pode ser mais ampla do que aquele município.\nOs limites para Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) são estipulados pela Aneel para serem seguidos pelas distribuidoras de energia elétrica. O resultado alcançado pelas empresas são indicadores da qualidade do serviço prestado.