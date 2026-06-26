O contato com a natureza durante a Temporada do Araguaia exige cuidados que vão além da exposição ao sol. De acordo com orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o uso contínuo de repelentes e a distância de animais silvestres são medidas cruciais para evitar doenças e o risco de exposição ao vírus da raiva. O alerta também inclui manter a hidratação, a vacinação em dia e o uso de protetor solar e roupas adequadas, especialmente em áreas de mata.\nA temporada, que ocorre entre o final de junho e agosto, com pico em julho, reflete em grande fluxo de turistas e trabalhadores e aumenta os riscos à saúde, especialmente para crianças e idosos.\nCom o aumento das aglomerações, a pasta reforça que cuidados rigorosos com a higiene de alimentos também são fundamentais para conter o avanço de doenças diarreicas durante a temporada. De acordo com a Dra. Cristina Laval, superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SES, a orientação é consumir água tratada, alimentos bem cozidos e manter a higienização das mãos.