-VÍDEO DAQUI: Temporal alaga Campos Belos (1.3394185)\nUm temporal provocou alagamentos, enxurradas e interdições de vias na tarde desta quinta-feira (2) em Campos Belos, no nordeste goiano, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Vídeos enviados ao DAQUI pela prefeitura do município mostram ruas tomadas pela água, córrego transbordando e a enxurrada invadindo casas durante a chuva (veja o vídeo acima).\nDe acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo), foram registrados cerca de 91,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas no município, sendo que mais de 80 milímetros caíram em aproximadamente uma hora e meia, caracterizando uma chuva muito concentrada, o que favorece alagamentos e transbordamento de córregos.\nConforme informações dos bombeiros de Campos Belos, a forte chuva elevou rapidamente o nível de rios e córregos que cortam o município, provocando enxurradas e alagamentos, principalmente em regiões mais baixas da cidade. Algumas vias precisaram ser interditadas temporariamente por segurança e foram liberadas gradativamente após a redução do nível da água.