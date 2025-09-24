A tempestade do fim da tarde desta terça-feira (23) causou transtornos em Goiânia, com alagamentos registrados em vários setores e até uma morte confirmada. Uma adolescente de 17 anos perdeu a vida após ser eletrocutada por um fio energizado que se soltou durante a chuva, no Centro da capital. A Marginal Botafogo teve de ser interditada após a água invadir o Complexo Viário Jamel Cecílio.\nEstragos também foram vistos em outras partes da cidade, com carros sendo atingidos por queda de árvores e ficando submersos em áreas alagadas. O temporal foi tão intenso que a precipitação acumulada na região da Cidade Jardim chegou a 78 milímetros (mm) – a maior do dia, bem acima da média para o mês, de 52,8 mm.\nOs transtornos começaram por volta das 17 horas desta terça, com a chuva intensa sendo registrada em grande parte da capital nesse momento. Na Marginal Botafogo, a via teve de ser interditada desde o viaduto após o alagamento na parte inferior da estrutura, e um muro de um prédio que faz divisa com a via também desabou com a força da água.