-Tempestades em Goiás (1.3331681)\nO temporal que caiu em várias cidades de Goiás causou estragos na noite de domingo (2) para esta segunda-feira (3). Há registros de quedas de árvores, telhados de comércios, ruas alagadas e fiação solto na capital, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, e em Itumbiara, no sul do estado. Vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra danos causados no setor Finsocial, em Goiânia (veja acima).\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) destacou que na região noroeste choveu 141 milímetros por hora (mm/h). Essa foi maior precipitação na cidade. A segunda, 135 mm/h, foi registrada no sudoeste da capital, mas precisamente, no Jardim Madri e Garavelo, na divisa com Aparecida (veja tabela completa no final deste texto).\nNo final de semana, o Cimehgo divulgou um alerta para tempestade com rajadas de vento e até granizo para 177 cidades. Ao POPULAR, o gerente do órgão, André Amorim, frisou que a previsão é que as chuvas se intensifiquem em Goiás nos próximos 15 dias.