Baldes remediaram situação no CSF São Judas Tadeu, norte da capital: secretaria diz que vai consertar goteiras e que atendimento não foi interrompido (Wesley Costa/O Popular)\nOs celulares dos goianienses soaram nove alertas que indicavam os pontos de maior risco de perigo causado pelas chuvas fortes, ao longo da tarde desta segunda-feira (5). E não foi por menos. Goiânia registrou 62 milímetros de chuva na região Sudoeste entre as 14 horas e 17 horas, além de alagamentos em diversos pontos.\nInaugurado no final de setembro, o Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, virou uma piscina, pois a drenagem interna do local não foi suficiente para conter a água. A entrada dos ônibus e dos usuários ficou impedida. Em outubro, logo depois da inauguração, a plataforma foi alagada pela primeira vez. Na ocasião, sacos de areia foram colocados ao redor do espaço, na tentativa de conter a água. Os órgãos responsáveis informaram que iriam buscar uma solução. Desta vez, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia informou que monitoram a situação para tentar definir uma solução para o problema.