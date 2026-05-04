Após passar mais de um mês internado devido a queimaduras sofridas em um acidente doméstico, o 1º tenente da Polícia Militar Gedilson José Lima Santos, de 45 anos, morreu neste domingo (3). O acidente ocorreu em Araguaína, no norte do Tocantins.\nGedilson estava se preparando para fritar peixes em casa quando, ao retirar a panela do fogão, sofreu queimaduras graves. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado ao Hospital de Queimaduras, em Anápolis (GO), onde recebeu atendimento, mas não resistiu.\nEm uma publicação nas redes sociais, a Polícia Militar do Tocantins destacou que Gedilson contava com 20 anos de serviço prestado à corporação e atuava como coordenador disciplinar no Colégio Militar Jorge Humberto Camargo, em Araguaína. Ele deixa uma esposa e três filhos.\nAdolescente morre e garota fica ferida após carro bater em dois veículos estacionados, em Rio Verde