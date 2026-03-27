Waldecir José de Lima Júnior foi capturado na casa da sogra, em Palmas (Divulgação/PCTO e Reprodução/TV Anhanguera)\nApós quase quatro meses de uma fuga estratégica que atravessou três cidades de Goiás, Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, foi capturado na manhã da última segunda-feira (23), na casa da sogra, na região sul da capital. Segundo a Polícia Civil do Tocantins (PCTO), ele usava como esconderijo o quarto do próprio filho. Suspeito de assassinar o vigia Dhemis Augusto Santos, em novembro de 2025, ele foi encontrado debaixo de uma cama, enrolado em um edredom.\nAo ser procurado pela reportagem, Paulo Roberto, advogado de Waldecir Júnior, informou que ainda não teve acesso ao inquérito policial e justificou que o documento ainda não foi relatado pelo delegado responsável pelo caso.