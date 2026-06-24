Três anos após receber por engano mais de R$ 131 milhões na conta, o motorista de turismo Antônio Pereira do Nascimento, de 59 anos, ainda enfrenta consequências do caso que ganhou repercussão nacional. Morador de Palmas, ele afirma que, mesmo após devolver todo o valor, vive uma disputa judicial com o banco e já foi alvo de uma tentativa de golpe.\nO depósito indevido aconteceu em junho de 2023. Antônio ficou com o dinheiro na conta por cerca de sete horas até perceber o erro e procurar a instituição financeira para devolver integralmente os R$ 131.870.227.\nSegundo a defesa, o motorista sofreu abalos emocionais, exposição indevida e foi tratado de forma ríspida pelo banco durante o processo de devolução.\nTentativa de golpe com "falso advogado"\nRecentemente, Antônio quase caiu em um golpe aplicado por criminosos que se aproveitaram da repercussão do caso. Um homem entrou em contato por aplicativo de mensagens usando a foto e o nome do verdadeiro advogado do motorista, além de informações reais sobre o processo judicial.