Abandonada pela Prefeitura de Goiânia, a estrutura da obra do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pastor Antônio de Jesus Dias, no Setor Madre Germana 2, região Sudoeste da capital, está totalmente destruída após passar pelo segundo incêndio em 20 dias e o terceiro desde junho de 2024. O foco de incêndio se deu na manhã desta terça-feira (28), e não houve procedimento de apuração da causa.\nO local seria construído com 29 salas modulares, gerando um total de 240 vagas para crianças de 0 a 5 anos e um custo de R$ 3,2 milhões. A instalação dos equipamentos começou a ser feita em 2019 e seria entregue em 2020, o que nunca ocorreu. Poucos meses após a instalação, já houve o furto de aparelhos de ar-condicionado e fiações, e nunca mais a obra foi retomada.\nObra de Cmei do Setor Madre Germana 2 já em situação de abandono, em 2022 (Wesley Costa / O Popular)