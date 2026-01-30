Faixada do terminal da Praça A (Wildes Barbosa/ O Popular)\nO novo Terminal da Praça A foi reinaugurado nesta sexta-feira (30). O Governo do estado e a Prefeitura de Goiânia afirmam que o terminal traz uma nova experiência ao usuário de transporte coletivo com ônibus 100% elétricos e o maior terminal de recarga do Brasil.\nA estrutura foi totalmente reconstruída e a área está três vezes maior do que era antes. Segundo a Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás, o terminal atende atualmente cerca de 50 mil passageiros por dia.\nAlém disso, foram instaladas 74 câmeras de alta definição que foram distribuídas em pontos estratégicos, com monitoramento permanente da Central Integrada de Trânsito e Transportes, com o objetivo de garantir mais segurança para os passageiros.\nNova estrutura está três vezes maior e tem câmeras de monitoramento (Wildes Barbosa/ O Popular)