O Terminal da Praça da Bíblia, reinaugurado há menos de um mês, vai precisar passar por novas intervenções para contenção da chuva. A tempestade que caiu no dia 23 de setembro surpreendeu o Consórcio das Empresas Concessionárias do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (RedeMob), responsável pela administração do terminal, que precisou improvisar nesta semana, colocando sacos de areia ao redor da central de embarques com o receio das previsões de chuvas fortes divulgadas pela meteorologia.\nNa parte oeste do terminal foram colocados mais de 100 pequenos sacos cheios de areia. De acordo com a RedeMob, as barreiras temporárias foram instaladas em um dos acessos “para conter o fluxo superficial de água até que sejam concluídas as intervenções definitivas de drenagem viária na região”.