O retorno dos passageiros ao Terminal Praça da Bíblia, que está em reforma desde o dia 21 de setembro do ano passado, deve ficar para os últimos dias deste mês, ainda dentro do prazo anunciado de 12 meses para a conclusão da reconstrução do espaço. Atualmente, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) aponta que a obra já está com 98% de conclusão, faltando apenas ajustes finais. O jornal apurou que a inauguração se dará na manhã do dia 29 deste mês, já com a confirmação das agendas das autoridades, pois a expectativa é a presença do governador Ronaldo Caiado (UB), prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e das demais cidades metropolitanas, além de secretários, deputados e vereadores.\nNo mesmo dia, deverão ser entregues mais 90 ônibus novos do tipo Euro IV, a diesel. Este será o segundo terminal do Eixo Leste-Oeste (Anhanguera) a ser inaugurado dentro do programa da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), cuja proposta é a revitalização de toda a estrutura do sistema até dezembro próximo. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 30 milhões e a expectativa é que 55 mil usuários passem pelo novo terminal. O primeiro terminal finalizado foi o Terminal Novo Mundo, em janeiro deste ano. Em agosto, foram inauguradas as três últimas das 19 plataformas do eixo.