Na tarde deste sábado (20), a partir das 15h, as pessoas que estiverem em Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã receberão uma demonstração do sistema Defesa Civil Alerta, do governo federal. O teste também será realizado em outros 24 municípios da Região Norte. Trata-se de uma nova ferramenta de alerta emergencial que enviará mensagens direto para celulares em caso de risco. O aviso pelo sistema de alerta será enviado para aparelhos conectados à rede móvel 4G ou 5G.\nSegundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o objetivo é de aprimorar a proteção da população frente a eventos naturais ou provocados pelo homem. A função da ferramenta é alertar rapidamente a população residente ou visitante na área afetada sobre eventos extremos ou situações de risco, como tempestades, alagamentos, vendavais e deslizamentos.