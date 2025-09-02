Um homem de 50 anos foi preso suspeito de ter esfaqueado o focinho e as patas de um cachorro, em Palmas. O animal foi internado em uma clínica veterinária e precisou passar por uma cirurgia.\nA tutora do cachorro, que é sobrinha do suspeito, procurou a 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Taquaralto na segunda-feira (1º) para denunciar o caso. O homem foi localizado com a faca que teria sido usada no crime. O nome dele não foi divulgado e o JTo não teve acesso à sua defesa.\nA tutora afirmou à Polícia Civil que o cachorro, da raça pit bull terrier, estava dentro de um terreno murado. Segundo a denúncia, o suspeito atraiu o animal até o portão e o esfaqueou através das grades. A faca foi apreendida.\nGoiás já registra mais de 7 mil acidentes com animais peçonhentos neste ano\nBebê e duas crianças morrem em acidente