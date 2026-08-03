Casos confirmados de sarampo em 2026 nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, no ABC, e em Guarulhos, na região metropolitana, levaram o Ministério da Saúde a recomendar a vacinação contra a doença para toda a população de 6 meses a 59 anos nas três cidades. Essa orientação é válida mesmo para quem está imunizado.\nA recomendação será aplicada durante a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, de 3 de agosto a 1º de setembro.\nBebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias das três cidades devem receber a dose zero da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Essa dose zero não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. A criança deve seguir o esquema vacinal de rotina (descrito abaixo).\nVacinação contra HPV é prorrogada em Goiânia; veja locais