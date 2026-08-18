A Justiça tornou sem efeito a decisão que havia prorrogado por mais 90 dias o afastamento da prefeita de Praia Norte, Bruna Gabrielle Neves, conhecida como Bruna do Ho Che Min (PSD), e determinou o retorno imediato da gestora ao cargo. Bruna estava afastada desde maio, em meio a uma investigação sobre supostas irregularidades em contratos públicos.\nA decisão, assinada pelo desembargador Marco Villas Boas, considera inadmissível o recurso apresentado pelo Município contra a decisão da primeira instância. Com isso, a liminar concedida durante o plantão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), que mantinha Bruna afastada por mais 90 dias, perdeu a validade.\nO relator também determinou que o pedido de prorrogação do afastamento siga para análise da Justiça de primeira instância. Segundo o Ministério Público, a decisão do Tribunal não analisou o mérito sobre a necessidade de manter ou não a prefeita afastada.