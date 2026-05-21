A vontade de aprender inglês que surgiu com livros achados na lixeira de uma rua em Araguaína, aos 10 anos, levou Wallisson Pereira de Sousa, atualmente com 29 anos, a conquistar o título de mestre em Engenharia Agronômica e Agroalimentar no Instituto Politécnico UniLaSalle na França. Ele estuda idiomas desde a adolescência e aprendeu a falar cinco línguas.\nO araguainense formalizou o título em uma cerimônia realizada na cidade francesa de Rouen no final de abril. Em entrevista ao g1, ele conta que o mestrado foi ministrado em inglês e a tese de mestrado foi desenvolvida em francês.\nEu chorei. Eu não conseguia me recompor. Quando desci do palco, a primeira coisa que fiz foi ligar pra minha mãe, que em lágrimas, disse que estava orgulhosa de mim. Ali foi o maior presente da minha vida. Ouvir isso dela que sempre foi tão carinhosa mas discreta", diz.