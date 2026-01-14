-VÍDEO (1.3361305)\nUm lavrador do Tocantins conquistou a internet com sua sinceridade ao avaliar Paris, capital da França. Félix Soares Bezerra, de 63 anos, morador de Ananás (TO), viajou para a 'Cidade Luz' acompanhado da família. Ele passou um mês e quatro dias explorando a cidade, mas, para ele, nada supera a praça da cidade natal onde nasceu.\nEu estou achando que a praça de Ananás é mais bonita do que o centro de Paris. Nem se compara. Só porque não tem essa torre lá. É um lugar mais lindo. Não estou achando bonito, não vou mentir”, disse Félix, arrancando risadas da filha.\nA viagem em família aconteceu em fevereiro de 2025, mas os vídeos com as reações de Félix viralizaram após serem repostados nas redes sociais, em janeiro deste ano, e acumulam milhares de compartilhamentos e visualizações.