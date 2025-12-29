O ano de 2026 promete longas folgas. Conforme o calendário, quatro feriados cairão nas sextas-feiras e quatro nas segundas-feiras, ou seja, sete fins de semana no ano que serão colados com o feriado, possibilitando uma folga de três dias. Um deles é o dia da Criação do Tocantins, celebrado no dia 5 de outubro (veja abaixo as listas de feriados e pontos facultativos).\nNos dias dos padroeiros de Palmas e do Tocantins, os moradores poderão ter até quatro dias de folga, contando com o final de semana e a possibilidade de pontos facultativos. Essa folga prolongada também pode ocorrer no feriado de Tiradentes, em abril, que cai na terça-feira.\nJá para quem trabalha no final de semana, apenas dois feriados serão celebrados no sábado ou domingo.\nPara quem está planejando viajar e aproveitar o Carnaval, a semana de festas cairá em fevereiro, com início no sábado (14) até quarta-feira (18).