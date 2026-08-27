Os consumidores de energia elétrica do Tocantins atendidos em baixa tensão, grupo que inclui residências, pequenos comércios e propriedades rurais, começaram a pagar menos pela conta de luz a partir desta quarta-feira (26).\nA redução foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) durante reunião da diretoria realizada em 11 de agosto. Para os clientes da Energisa Tocantins, o desconto médio será de 1,36% na tarifa.\nAlém do Tocantins, a medida também beneficia consumidores de outras distribuidoras das regiões Norte e Nordeste. Os percentuais de redução chegam a 5,20% no Acre, 10,63% em Rondônia, 6,65% no Ceará e 4,63% em Sergipe.\nSalários de R$ 4,8 mil e curso superior em quatro áreas: veja detalhes de concurso para auditor fiscal em Rio Verde\nPequizeiro cria banco municipal e lança moeda 'Pequi'