O Tocantins integra a ofensiva nacional contra o crime organizado com atuação no bloqueio de rotas logísticas e na descapitalização de facções criminosas. As ações reúnem operações sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com participação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do uso de inteligência e recursos federais.\nEm 2025, o estado aderiu a operações nacionais para o enfrentamento do tráfico de drogas, armas e mercadorias ilegais nas rodovias federais em território tocantinense. Conforme informações públicas divulgadas pelas forças de segurança, a estratégia prioriza a interrupção de corredores que organizações criminosas utilizam para o transporte de entorpecentes e outros produtos ilícitos.\nEntre as ações com impacto no estado, a "Operação Faro – Fronteiras e Divisas Alertas com Rastreio Olfativo" aconteceu entre 1º e 12 de dezembro em 13 unidades da federação, inclusive o Tocantins. O balanço das forças de segurança aponta prejuízo estimado de R$ 78,1 milhões ao crime organizado após a apreensão de quase 6,8 toneladas de drogas e dezenas de prisões em flagrante.