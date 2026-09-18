Cinco cidades do Tocantins ficaram entre as dez mais quentes no Brasil nesta quinta-feira (17), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Formoso do Araguaia teve o maior registro entre os municípios tocantinenses, com 40,6°C.\nA maior temperatura do dia foi registrada em Nova Xavantina, no Mato Grosso, com 40,9°C. Entre as cidades do Tocantins, também aparecem no TOP10 do ranking:\nChuva de granizo deixa paisagem coberta de branco em Goiás; vídeo\nConheça 'praia' com águas cristalinas conhecida como ilha do amor em Goiás\nChaminés de fadas: saiba como agendar visita e confira as regras\nPrevisão\nPara esta sexta-feira (18), Formoso do Araguaia deve ter temperaturas entre 23°C e 38°C. A previsão indica poucas nuvens pela manhã e muitas nuvens à tarde e à noite, com possibilidade de chuva isolada.