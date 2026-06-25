A prestação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel terrestre para a rede estadual de saúde custará R$ 85,9 milhões. Os contratos publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (24) envolvem duas empresas que vão operar ambulâncias de suporte avançado destinadas ao atendimento de pacientes em estado grave.\nConforme as publicações, a empresa Transcare Atendimento Avançado em Medicina Ltda ficará responsável por contrato no valor de R$ 48.563.250. Já a Medistar Ltda executará serviço contratado por R$ 37.421.625.\nAs contratações têm como objeto a prestação de serviços de UTI móvel terrestre para atendimento das demandas da rede estadual de saúde. O Diário Oficial, entretanto, não detalha a quantidade de ambulâncias contempladas, a distribuição dos veículos pelo estado nem o período de vigência dos contratos.