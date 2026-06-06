A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que um lote de água mineral da marca Crystal contaminado com a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi distribuído para três cidades do sudeste do Tocantins. As unidades enviadas ao estado chegaram aos municípios de Arraias, Combinado e Novo Alegre.\nO recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso do lote foi determinado pela Anvisa após laudos laboratoriais confirmarem a presença do microorganismo.\nNo total, 1.439 garrafas de 500 ml do lote foram distribuídas no Tocantins. A fabricante Mineração Bom Jesus encaminhou as informações à Anvisa, que divulgou os locais afetados após identificar a circulação do produto.\nOs consumidores devem verificar os dados impressos na embalagem:\nLote: P 200126 (descrito como LZ1 VAL 200127 3 P 200126)