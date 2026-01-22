Chuva forte registrada em Palmas (Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera)\nOs tocantinenses terão um fim de semana de chuvas intensas. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta que cobre todo o estado até sábado (24).\nO alerta de nível amarelo representa um perigo potencial de temporais acompanhados de ventos fortes, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.\nSegundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros de água por hora. Os ventos podem chegar a 40 e 60 km/h.\nPrevisão do tempo\nInstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta que cobre todo o estado (Reprodução / Inmet)\nEm Palmas, neste sábado (24) e domingo (25) a temperatura máxima irá variar de 31ºC e mínima de até 25° C. A previsão é muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.