Os números de acidentes, mortes e pessoas feridas nas rodovias federais do Tocantins aumentaram na última semana de 2025 e início de 2026, se comparados ao mesmo período do ano anterior. Conforme o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas morreram e 12 ficaram feridas em nove acidentes.\nDados são referentes ao período entre 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, durante a Operação Rodovida – Ano Novo. Entre 2024 e 2025, no mesmo período, foram cinco feridos e um óbito foi registrado em cinco acidentes (veja tabela abaixo).\n()\nSegundo a polícia, 2.202 pessoas e 1.221 veículos foram fiscalizados nas rodovias federais do estado.\nDurante a operação, os policiais federais registraram 14 infrações de embriaguez ao volante e 58 ultrapassagens proibidas. Número menor, se comparado a 2024, quando houve 20 casos de embriaguez ao volante e 87 ultrapassagens proibidas.