Em janeiro deste ano foram registradas 1.095.924 descargas atmosféricas no Tocantins. Esse número é 36% superior em relação ao mesmo período do ano passado e ao analisar os últimos anos, representa o maior acumulado desde janeiro de 2018, ou seja, oito anos.\nO levantamento da Energisa Tocantins informa ainda que os municípios de Pium, Ponte Alta do Tocantins, Formoso do Araguaia, Mateiros e Paranã concentraram o maior número de raios neste período. O estudo explica ainda que as descargas elétricas se intensificam no período chuvoso.\nPara Bruno Queiroz, gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Tocantins, o trabalho de prevenção aliado as manutenções ao longo do ano ajudam as redes urbanas e rurais a passarem para esses períodos.\nEntre as atividades realizadas estão inspeções em postes, cabos, conexões e transformadores; substituição de equipamentos com desgaste identificado e podas técnicas de árvores próximas à rede elétrica, buscando assim evitar acidentes.