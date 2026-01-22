Uma empresa paulistana quer desafiar o domínio dos tomates pelados importados da Itália no mercado brasileiro. Com 30 milhões investidos em um maquinário que é Ferrari do setor, a Olé Alimentos afirma ter alcançado um padrão de qualidade equivalente ao do país europeu, referência entre chefs.\nAberta em 1969 em São Paulo, a Olé começou a produzir tomate pelado, produto enlatado em que a fruta sem casa fica submersa em seu suco, em 2010. Hoje processa 108 mil toneladas do fruto a cada safra, usado também em molho, passata e tomate em pedaços.\nEm sua fábrica em Morrinhos (GO), a marca investiu pesado em tecnologia. Comprou um esterilizador fabricado na Itália por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). "É a Ferrari da produção do tomate pelado", diz Renata Auricchio, diretora-executiva da empresa, em referência à fabricante italiana de carros de luxo.