O Sabores do Campo deste domingo (15) traz uma receita usando 600 gramas de tomate cereja e macarrão. Quem ensina essa receita que pode ser usada como uma entrada é a chef de cozinha em risoteria Brunna Pllazzon, de Goiânia.\nA chef da algumas dicas na hora de cozinhar os tomates: usar eles sempre inteiros. "Se ele estiver partido, ele vai soltar muito líquido", explica. Outra dica é colocar uma pitada de açúcar para tirar um pouco da acidez do tomate.\nMesmo que o tomate cereja ele seja mais docinho, ele ainda leva um pouquinho de acidez. Então é um truquezinho pra tirar um pouco dessa acidez", afirma Brunna.\nConfira abaixo os ingredientes da receita e o passo a passo:\nIngredientes\n600g de tomate cereja (inteiros);\n15 dentes de alho;\n300ml de azeite de oliva;\nFolhas de manjericão a gosto;\n300g de macarrão (de sua preferência);