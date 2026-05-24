O Jornal do Campo deste domingo (24), mostra como preparar uma torta de frango com guariroba, ingrediente bastante comum no Cerrado. A receita foi ensinada pela dona Lourdes, conhecida como Lurdinha, que adaptou o prato a pedido da família, que aprecia o sabor marcante da planta.\nA guariroba, também chamada de gueroba, é destaque em receitas mais rústicas e aparece combinada com frango desfiado em um recheio cremoso, coberto por uma massa simples e dourada. Segundo a cozinheira, a base da massa pode ser usada com diferentes recheios, o que torna a receita prática para o dia a dia.\nIngredientes\n600 ml de leite\n4 ovos\n3 colheres de manteiga\nFarinha de trigo até a massa ficar homogênea\n2 caldos de galinha\n1 colher de fermento em pó\n1 cebola\n1 peito de frango cozido e desfiado\n200 g de azeitona sem sementes