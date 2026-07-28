-VÍDEO (1.3438342)\nUm totem com spray de água gelada para refrescar o corpo, com um bebedouro integrado para pessoas e adaptado para animais, virou sensação no Parque Ipiranga, em Anápolis, na região central do estado. O vídeo publicado pelo casal de influenciadores de Goiás, Lucas Barradas e Kattiucy Watson, mostra o momento em que os dois recebem vários jatos de água na calçada (veja o vídeo acima).\nO vídeo publicado no domingo (26) já rendeu mais de 360 mil visualizações. O registro mostra o casal, com roupas de atividade física, em meio a um dia ensolarado. “Pausa para hidratação”, comentou Lucas no vídeo. Em entrevista ao POPULAR, a influenciadora contou que o casal já havia visto o totem quando passava pelo local de carro e, quando foram correr, pararam para usar o equipamento.\nSegundo o influenciador, o totem oferece água para ingerir, sendo gelada, natural e até água para o pet. Além da hidratação, Kattiucy refrescou o corpo com um jato da máquina. “Além de se hidratar, você também pode se refrescar”, mostrou a influenciadora.