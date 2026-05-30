Imagem peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe é visitada por fiéis na Catedral Metropolitana de Goiânia (Fábio Lima/O Popular)\nMais de 60 mil católicos são esperados hoje, no estádio Serra Dourada (30), para mais uma edição do Totus Tuus Mariae Festival, considerado um dos maiores eventos marianos e de evangelização do Centro-Oeste.\nA programação contará com shows, momentos de oração, pregações, adoração, Santa Missa e a presença de uma visitante ilustre: a imagem peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe, considerada a padroeira da América Latina, trazida do México para a celebração deste ano.\nOs portões serão abertos às 8 horas, com início oficial da programação às 9h30. O encerramento está previsto para às 22 horas. Apesar da entrada gratuita, a organização pede a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.