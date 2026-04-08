Um trabalhador de 69 anos ficou gravemente ferido após ser atingido pela queda de um andaime em um canteiro de obras, na tarde de terça-feira (7), na Vila Juracy, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, segundo informações do Corpo de Bombeiros.\nComo o nome da vítima não foi divulgado, o DAQUI não conseguiu atualizar o estado de saúde.\nDe acordo com a corporação, no local, a equipe encontrou a vítima consciente, com um ferimento na lateral esquerda do crânio. Os socorristas imobilizaram a vítima e começaram o atendimento ainda no canteiro de obras, antes de levá-la para a unidade de saúde.\nTécnica de enfermagem do Samu morre durante atendimento a ferido em acidente em Bela Vista de Goiás\nMulher é esfaqueada após briga em bar de Porangatu\nAcidente com motos deixa um morto e outro ferido na TO-222