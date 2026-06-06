Um trabalhador morreu após cair em uma obra do novo santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, informou a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A instituição lamentou a morte do funcionário, que prestava serviço por meio de uma empresa terceirizada."Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas, expressando nossas mais sinceras condolências", diz trecho da nota oficial. A instituição ressaltou ainda que tem acompanhado a situação de perto, prestando apoio aos envolvidos e colaborando com as apurações necessárias. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), o homem foi atendido por volta das 14h10 do dia 28 de maio, após sofrer uma queda. Ainda de acordo com a corporação, a vítima estava consciente e queixava-se de dores na região do abdômen.