Um homem de 23 anos morreu após ser atingido por um choque elétrico enquanto trabalhava em uma empresa de Araguatins, no Bico do Papagaio. Após a descarga, ele caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, segundo o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu na tarde de terça-feira (5). A vítima, Natanael Damasceno Costa, foi encontrada sem sinais vitais, segundo os Bombeiros. Foram feitas manobras de reanimação cardiopulmonar com uso do desfibrilador, mas não houve reversão no quadro.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição – TO : Trabalhador morre ao sofrer choque elétrico em empresa de Araguatins\nAinda segundo o Corpo de Bombeiros, Natanael tinha queimaduras nos dedos e no braço esquerdo, e hemorragia craniana compatível com a queda.\nFuncionários relataram para a Polícia Militar que a vítima realizava manutenção na rede de câmeras de segurança em uma área elevada. Durante o serviço, ocorreu uma descarga que o atingiu e fez com que caísse da escada onde estava.