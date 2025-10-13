Ônibus da empresa Amazônia Inter, responsável pelo transporte de passageiros entre Planaltina e o Distrito Federal, alvo de investigação da Polícia Civil (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)\nUma empresa de transportes avaliada em R$ 2 milhões foi transferida com a assinatura do dono um dia após a morte dele. O proprietário da empresa Amazônia Inter Turismo Ltda., Raimundo José Eustáquio da Conceição, havia assinado a transferência de titularidade da empresa, já estando morto. O caso aconteceu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nSegundo a certidão de óbito, Raimundo José morreu em 15 de outubro de 2024, por causa “desconhecida”. O documento também aponta que ele deixou seis filhos e não possuía bens registrados em seu nome.\nNo entanto, em 16 de outubro, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF) recebeu uma alteração contratual que o retirava da sociedade. Em seu lugar, foi incluído Gilberto José Ribeiro, sem qualquer parentesco com a família.