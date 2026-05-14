Com expectativa de movimentar cerca de 30 mil veículos durante a 79ª Pecuária de Goiânia, que começa hoje, o trânsito nos arredores do Parque de Exposições Agropecuárias ficará restrito durante o evento. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) divulgou uma operação especial com interdições de vias, que devem ocorrer apenas no fim da tarde dos dias de Pecuária, além de restrições de estacionamento nas proximidades do local.\nNeste ano, o evento está marcado para ocorrer até o dia 24, com entrada gratuita – assim como ocorreu em 2025. Diante disso, a expectativa da organização é que mais de 600 mil visitantes passem pelo Parque de Exposições. Por conta disso, haverá restrições no trânsito especialmente após às 17 horas, diante de um maior fluxo de frequentadores durante à noite. Após esse horário, a Avenida Engenheiro Fuad Rassi, entre as avenidas 1 e Leste-Oeste, ficará parcialmente interditada, no sentido da via para quem segue rumo ao Centro.