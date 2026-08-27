A Prefeitura de Goiânia não tem previsão de novos transplantes de árvores. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a troca de espécimes de lugar será tratada como uma medida excepcional, avaliada caso a caso. Na atual gestão, o único transplante ocorreu na Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, onde os dois exemplares estão em recuperação em um viveiro da Comurg, com previsão de replantio no local na primeira quinzena de outubro.\nO engenheiro agrônomo da Comurg, Rafael Pacheco, explicou que o bacuri e o ipê-rosa estão há 45 dias no viveiro, após serem retirados no início de julho. A previsão inicial era de que os exemplares retornassem após três meses, mas o plano é replantá-los no início de outubro, com o início do período chuvoso e antes das chuvas mais intensas. Caso não seja possível devolvê-los à Praça Ciro Lisita, a empresa pública tem um “plano B” para levar as árvores para outras áreas da região, como as praças Walter Santos, do Cigano e do Racha.