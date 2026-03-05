Oito linhas especiais serão operadas pelo sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia durante os três dias do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março na capital. O planejamento, feito entre o consórcio das empresas concessionárias do sistema (RedeMob Consórcio) e a Secretaria Geral de Governo de Goiás (SGG), contempla itinerários a partir dos terminais Paulo Garcia, na Avenida Goiás Norte do setor Marechal Rondon; Praça da Bíblia, localizado na Avenida Anhanguera do setor Leste Universitário; e Isidória, no setor Pedro Ludovico. Além disso, haverá o serviço especial a partir da Praça Cívica, no Setor Central, e também dos pontos escolhidos para serem estacionamentos pagos.\nOs visitantes que utilizarem os carros particulares para ir ao evento deverão estacionar os veículos nos quatro locais indicados pela organização (Estádio Serra Dourada, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Unip e Shopping Flamboyant), enquanto que os veículos de aplicativos, taxistas e mototaxistas terão como destino final o Paço Municipal. Para chegar ao autódromo, serão disponibilizadas quatro linhas especiais, sendo uma do Serra Dourada, outra do CCON, mais uma do Paço Municipal e outra que contemplará os visitantes estacionados na Unip e no Shopping Flamboyant.