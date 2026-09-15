A BR-153 terá mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira (14) para obras de duplicação. De acordo com a concessionária Ecovias Araguaia, será implantado um desvio temporário no município de Rianápolis, na região central de Goiás (veja na galeria acima).\nA alteração no fluxo de veículos ocorrerá nas imediações da ponte sobre o Ribeirão Formiga e é necessária para viabilizar o avanço das obras de duplicação da rodovia federal. Veja abaixo os trechos com alteração no tráfego:\nTrechos com alteração no tráfego\nAs mudanças afetam os dois sentidos da rodovia:\nSentido Sul (rumo a Jaraguá): o desvio será implantado entre os quilômetros 316 e 317.\nSentido Norte (rumo a Uruaçu): a modificação no tráfego ocorrerá do km 317 ao km 310.\nO tráfego será canalizado para pistas e desvios provisórios adjacentes, de modo a isolar a área de atuação do maquinário e dos operários.