Marginal Botafogo: intervenção prevê a recomposição e estabilização do talude no trecho afetado. (Divulgação/Seinfra)\nUm trecho da Marginal Botafogo, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, está parcialmente interditado no sentido bairro-centro desde esta terça-feira (15), para a realização de uma obra de contenção de erosão. Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a intervenção prevê a recomposição e estabilização do talude no trecho afetado, com uso de pedras de grande porte e concreto.\nO DAQUI tentou contato com a Seinfra nesta quarta-feira (16) para saber quando a obra deve ser concluída e quando o trânsito será totalmente liberado, mas não teve retorno até a publicação.\nDurante a execução do serviço, o trânsito permanece parcialmente interditado no sentido bairro-centro. A Seinfra orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao passar pelo trecho sinalizado.