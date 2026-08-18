Foi finalizado e aguarda uma liberação do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) um projeto para o desvio do tráfego de veículos na Avenida Rio Verde, que deverá ser usado durante as obras de execução do trecho 1 do BRT Norte-Sul, entre os terminais Isidória e Cruzeiro.\nA passagem pelo órgão ministerial segue o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018, quando as obras foram paralisadas em prol da finalização do trecho 2, entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque. Os recursos são federais, do Orçamento Geral da União (OGU).\nO planejamento dos desvios de trânsito para a execução das obras, que compreende o segmento entre a Avenida Uru e a área da futura trincheira, foi estruturado para viabilizar as intervenções viárias minimizando o impacto na circulação local e de passagem. O projeto foi finalizado no dia 5 deste mês e a proposta operacional estabelece diretrizes para a execução das obras em frentes distintas.