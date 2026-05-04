-Vídeo: técnico dencuncia (1.3405513)\nO técnico Jean Carlos Rodrigues, de 33 anos, denuncia que sofreu racismo após um jogo de futebol amador em Goiânia. Em um vídeo exibido pela TV Anhanguera, o treinador aparece comentando sobre a vitória do time dele, Charrúa. Momentos depois, é possível escutar uma mulher proferindo as seguintes ofensas: “seu macaco, seu preto”. Segundo a vítima, a agressora seria integrante da equipe adversária, chamada Sereno (assista acima).\nO caso aconteceu na noite da última quinta-feira (30), em um campo localizado no Setor Faiçalville. Após o desentendimento, Jean Carlos chamou a Polícia Militar (PM) e registrou um boletim de ocorrência no local. À TV Anhanguera, o técnico disse que vai denunciar o caso na Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância nesta segunda-feira (4). “No time dela [Sereno], tinha três, quatro pessoas negras também. Eu acho que isso foi uma coisa pessoal dela comigo”, revelou.