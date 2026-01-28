-Tremor Montividiu (1.3367281)\nUm tremor de terra atingiu o município Montividiu do Norte, na região norte de Goiás, e foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Segundo o órgão, por enquanto, não há relatos de que o tremor tenha sido sentido pela população local.\nO abalo sísmico foi registrado pelas estações da RSBR na madrugada do dia 26 de janeiro, e foi analisado pelo Centro de Sismologia da USP.\nEste é o segundo sismo registrado em Montividiu do Norte no ano de 2026. O outro evento ocorreu no dia 21 de janeiro, com magnitude 2.1, enquanto o último, registrado em 26 de janeiro, teve magnitude de 2.8.\nInfluenciadora que teve R$ 9,5 milhões bloqueados por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro vira ré\nPrefeito de Cachoeirinha é investigado pelo MP após nomear sobrinha com ensino médio incompleto para cargo de secretária