Área de alimentação da rodoviária de São Simão teve danos na cobertura e em laje; causas do incidente serão periciadas (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUma explosão na rodoviária de São Simão, no Sul de Goiás, causou estragos na cobertura metálica e deixou três pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (30) na área dos boxes destinados aos estabelecimentos de alimentação.\nDe acordo com os bombeiros, informações preliminares, apontam que aconteceram três explosões no local, sendo a primeira de maior intensidade, seguida por outras duas de menor proporção.\nNa rodoviária, os militares constataram danos nos estabelecimentos atingidos e identificaram três botijões de gás de cozinha de 13 kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), além de um sistema de gás canalizado na edificação, abastecido por recipientes P-45. Como medida de segurança, os bombeiros interromperam o fornecimento de gás, energia elétrica e água na área afetada. Além disso, os três botijões de gás de cozinha foram retirados da área de risco.