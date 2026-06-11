Três irmãos morreram após uma ação da Polícia Militar em Ouvidor, na noite de terça-feira (9), na região sudeste de Goiás. De acordo com a corporação, foram apreendidas duas motos sem placas, uma pistola, revólveres, uma submetralhadora e aproximadamente 20kg de maconha.\nAo JORNAL, o major Marcos Raiado, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Catalão, contou que os jovens são da cidade de Araguari (MG). Os irmãos foram identificados como Lázaro Gabriel Belotto de Oliveira, Marcelo Henrique Belotto e Marcos Paulo Belotto dos Santos.\n“São irmãos, todos faccionados. Eles vieram de Minas Gerais, de Araguari, para cometer homicídio aqui na nossa área contra a facção rival. Eles tinham passagem por homicídio, roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo e receptação”, informou.